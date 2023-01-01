Ford Motor Company — американский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Дирборне, штат Мичиган, США. Она была основана Генри Фордом и зарегистрирована 16 июня 1903 года. Компания продает автомобили и коммерческие автомобили под брендом Ford, а также автомобили класса люкс под брендом класса люкс Lincoln.

Веб-сайт: ford.com

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