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Dodge

Dodge

dodge.com

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Dodge — американская марка автомобилей и подразделение компании Stellantis, базирующаяся в Оберн-Хиллз, штат Мичиган. Автомобили Dodge исторически включали в себя высокопроизводительные автомобили, и на протяжении большей части своего существования Dodge был брендом Chrysler средней ценовой категории выше Plymouth.

Веб-сайт: dodge.com

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