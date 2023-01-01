Dodge — американская марка автомобилей и подразделение компании Stellantis, базирующаяся в Оберн-Хиллз, штат Мичиган. Автомобили Dodge исторически включали в себя высокопроизводительные автомобили, и на протяжении большей части своего существования Dodge был брендом Chrysler средней ценовой категории выше Plymouth.

Веб-сайт: dodge.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dodge, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.