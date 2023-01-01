Automobili Lamborghini SpA — итальянский бренд и производитель роскошных спортивных автомобилей и внедорожников, базирующийся в Сант-Агата-Болоньезе. Компания принадлежит Volkswagen Group через ее дочернюю компанию Audi.

Веб-сайт: lamborghini.com

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