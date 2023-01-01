Audi AG, обычно называемая Audi, — немецкий производитель автомобилей класса люкс со штаб-квартирой в Ингольштадте, Бавария, Германия. Являясь дочерней компанией материнской компании Volkswagen Group, Audi производит автомобили на девяти производственных предприятиях по всему миру.

Веб-сайт: audi.com

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