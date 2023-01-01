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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

mercedes-benz.com

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Mercedes-Benz, обычно называемый Mercedes, — немецкий автомобильный бренд класса люкс и коммерческого транспорта, основанный в 1926 году. Штаб-квартира Mercedes-Benz AG находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия. Mercedes-Benz AG производит потребительские автомобили класса люкс и коммерческие автомобили под маркой Mercedes-Benz.

Веб-сайт: mercedes-benz.com

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