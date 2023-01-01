Dr. Martens

Martens, также широко известный как Doc Martens, Docs или DM, — это основанный в Германии британский бренд обуви и одежды со штаб-квартирой в Волластоне, округ Веллингборо в Нортгемптоншире, Англия.

Веб-сайт: drmartens.com

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