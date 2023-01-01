InterContinental Hotels Group plc, продаваемая как IHG Hotels & Resorts, — британская транснациональная гостиничная компания со штаб-квартирой в Денхэме, Бакингемшир, Англия. Акции котируются на Лондонской фондовой бирже и входят в индекс FTSE 100.

Веб-сайт: ihg.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IHG, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.