IHG
ihg.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IHG в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: ihg.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IHG, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
SC Singapore
ibank.standardchartered.com.sg
Barclays
bank.barclays.co.uk
British Airways
britishairways.com
Zendesk
zendesk.com
Tesco
tesco.com
Deutsche Bank
db.com
Lloyds Bank Business
onlinebusiness.lloydsbank.co.uk
Bentley
bentleymotors.com
NameSilo
namesilo.com
Lloyds Bank Personal
online.lloydsbank.co.uk
Four Seasons
fourseasons.com
Jaguar
jaguar.com