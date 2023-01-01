WebCatalog

Zendesk

Zendesk

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zendesk.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zendesk в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенгагене, Дания, насчитывает 2000 сотрудников и по состоянию на 2017 год обслуживает 119 000 платящих клиентов в 150 странах и территориях.

Веб-сайт: zendesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zendesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Square

Square

squareup.com

Insightly

Insightly

insightly.com

Coinbase

Coinbase

coinbase.com

GAP

GAP

gap.com

IHG

IHG

ihg.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

Deutsche Bank

Deutsche Bank

db.com

Old Navy

Old Navy

oldnavy.gap.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности