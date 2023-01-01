Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенгагене, Дания, насчитывает 2000 сотрудников и по состоянию на 2017 год обслуживает 119 000 платящих клиентов в 150 странах и территориях.

Веб-сайт: zendesk.com

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