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Software AG

Software AG

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Веб-сайт: softwareag.cloud

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Компания Software AG, основанная в 1969 году, является компанией, занимающейся корпоративным программным обеспечением, с более чем 10 000 корпоративных клиентов в более чем 70 странах. Компания является вторым по величине поставщиком программного обеспечения в Германии и седьмым в Европе. Акции Software AG торгуются на Франкфуртской фондовой бирже под символом SOW и являются частью технологического индекса TecDAX.

Веб-сайт: softwareag.cloud

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