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Lufthansa

Lufthansa

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Веб-сайт: lufthansa.com

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Deutsche Lufthansa AG (немецкое произношение: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), обычно сокращаемая до Lufthansa, является флагманским авиаперевозчиком и крупнейшей авиакомпанией Германии, которая в сочетании со своими дочерними компаниями является второй по величине авиакомпанией в Европе по количеству перевезенных пассажиров. Название бывшего флагманского перевозчика происходит от немецкого слова Luft, означающего «воздух», и Hansa, обозначающего Ганзейский союз. Lufthansa является одним из пяти членов-учредителей Star Alliance, крупнейшего в мире авиационного альянса, образованного в 1997 году. Девиз компании: «Скажи миру «да». Помимо собственных услуг и владения дочерними пассажирскими авиакомпаниями Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Брюссельские авиалинии и Eurowings (называемые Lufthansa на английском языке своей группой пассажирских авиалиний), Deutsche Lufthansa AG владеет несколькими связанными с авиацией компаниями, такими как Lufthansa Technik и LSG Sky Chefs, как часть Lufthansa Group. В общей сложности группа имеет более 700 самолетов, что делает ее одним из крупнейших парков авиакомпаний в мире. Зарегистрированный офис и штаб-квартира Lufthansa находятся в Кельне. Основная операционная база, называемая Авиационным центром Lufthansa, находится в основном хабе Lufthansa в аэропорту Франкфурта, а ее дополнительный хаб находится в аэропорту Мюнхена, где находится вторичный Центр управления полетами.

Веб-сайт: lufthansa.com

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