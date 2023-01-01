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Finair

Finair

finnair.com

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Finnair — флагманский авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Финляндии, штаб-квартира которой находится в Вантаа на территории аэропорта Хельсинки, являющегося ее транспортным узлом. Finnair и ее дочерние компании доминируют как на внутренних, так и на международных авиаперевозках Финляндии. Ее основным акционером является правительство Финляндии.

Веб-сайт: finnair.com

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