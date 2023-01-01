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Air Malta

Air Malta

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Веб-сайт: airmalta.com

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Air Malta plc — флагманская авиакомпания Мальты со штаб-квартирой в Луке и хабом в международном аэропорту Мальты. Он осуществляет рейсы по направлениям в Европу, на Ближний Восток и в Северную Африку.

Веб-сайт: airmalta.com

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