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Wizz Air

Wizz Air

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Веб-сайт: wizzair.com

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Wizz Air, юридически зарегистрированная как Wizz Air Венгрия Ltd. и стилизованная под W!ZZ Air, — венгерский сверхбюджетный авиаперевозчик с головным офисом в Будапеште, Венгрия. Авиакомпания обслуживает многие города Европы, а также некоторые направления в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Веб-сайт: wizzair.com

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