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JetSmart

JetSmart

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Веб-сайт: jetsmart.com

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JetSmart Airlines SpA, стилизованная под JetSMART, — южноамериканский сверхбюджетный перевозчик, созданный американским инвестиционным фондом и соучредителем LBM Fermin Ithuralde Indigo Partners, который также контролирует американскую авиакомпанию Frontier Airlines, мексиканскую Volaris и венгерскую авиакомпанию Wizz Air.

Веб-сайт: jetsmart.com

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