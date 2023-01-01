Ryanair DAC — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Ее штаб-квартира находится в Сордсе, Дублин, а основные операционные базы расположены в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. Она составляет самую большую часть семейства авиакомпаний Ryanair Holdings, а дочерними авиакомпаниями являются Ryanair UK, Buzz и Malta Air. В 2016 году Ryanair была крупнейшей европейской бюджетной авиакомпанией по количеству перевезенных регулярных пассажиров и перевезла больше международных пассажиров, чем любая другая авиакомпания. Ryanair Group эксплуатирует более 400 самолетов Boeing 737-800, из которых один 737-700 используется в качестве чартерного самолета, а резервный и для обучения пилотов. Авиакомпания характеризовалась быстрым расширением в результате дерегулирования авиационной отрасли в Европе в 1997 году и успеха своей бюджетной бизнес-модели. Маршрутная сеть Ryanair обслуживает 40 стран Европы, Северной Африки (Марокко) и Ближнего Востока (Израиль, Ливан и Иордания). Компанию часто критикуют за плохие условия труда, интенсивное использование дополнительных сборов, плохое обслуживание клиентов и склонность намеренно разжигать противоречия с целью получить бесплатную рекламу.

Веб-сайт: ryanair.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ryanair, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.