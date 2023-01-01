WebCatalog
Ryanair

Ryanair

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ryanair.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ryanair в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ryanair DAC — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Ее штаб-квартира находится в Сордсе, Дублин, а основные операционные базы расположены в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. Она составляет самую большую часть семейства авиакомпаний Ryanair Holdings, а дочерними авиакомпаниями являются Ryanair UK, Buzz и Malta Air. В 2016 году Ryanair была крупнейшей европейской бюджетной авиакомпанией по количеству перевезенных регулярных пассажиров и перевезла больше международных пассажиров, чем любая другая авиакомпания. Ryanair Group эксплуатирует более 400 самолетов Boeing 737-800, из которых один 737-700 используется в качестве чартерного самолета, а резервный и для обучения пилотов. Авиакомпания характеризовалась быстрым расширением в результате дерегулирования авиационной отрасли в Европе в 1997 году и успеха своей бюджетной бизнес-модели. Маршрутная сеть Ryanair обслуживает 40 стран Европы, Северной Африки (Марокко) и Ближнего Востока (Израиль, Ливан и Иордания). Компанию часто критикуют за плохие условия труда, интенсивное использование дополнительных сборов, плохое обслуживание клиентов и склонность намеренно разжигать противоречия с целью получить бесплатную рекламу.

Веб-сайт: ryanair.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ryanair, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SpiceJet

SpiceJet

spicejet.com

Lufthansa

Lufthansa

lufthansa.com

Aegean Airlines

Aegean Airlines

aegeanair.com

TUI Airways

TUI Airways

tui.co.uk

Norwegian

Norwegian

norwegian.com

American Airlines

American Airlines

aa.com

JetBlue

JetBlue

jetblue.com

Alaska Airlines

Alaska Airlines

alaskaair.com

Air Canada

Air Canada

aircanada.com

S7 Airlines

S7 Airlines

s7.ru

Scoot

Scoot

flyscoot.com

Brussels Airlines

Brussels Airlines

brusselsairlines.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности