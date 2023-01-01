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SpiceJet

SpiceJet

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Веб-сайт: spicejet.com

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SpiceJet — индийская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Гургаоне, штат Харьяна. Это вторая по величине авиакомпания в стране по количеству перевезенных внутренних пассажиров с долей рынка 13,6% по состоянию на март 2019 года.

Веб-сайт: spicejet.com

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