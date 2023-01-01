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Eventbrite

Eventbrite

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Веб-сайт: eventbrite.com

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Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, запущенная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Соединенном Королевстве в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.

Веб-сайт: eventbrite.com

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