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Optimizely

Optimizely

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Веб-сайт: optimizely.com

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Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерланды, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .

Веб-сайт: optimizely.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Optimizely, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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