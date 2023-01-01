Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерланды, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .

Веб-сайт: optimizely.com

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