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Levi's

Levi's

levi.com

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Levi Strauss & Co. — американская компания по производству одежды, известная во всем мире своей маркой джинсов Levi’s. Она была основана в мае 1853 года, когда немецко-еврейский иммигрант Леви Штраусс переехал из Буттенхайма, Бавария, в Сан-Франциско, Калифорния, чтобы открыть на западном побережье филиал галантерейного бизнеса своих братьев в Нью-Йорке. Хотя корпорация зарегистрирована в Делавэре, штаб-квартира компании расположена в Levi's Plaza в Сан-Франциско.

Веб-сайт: levi.com

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