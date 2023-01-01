Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает деньги, взимая плату за доступ к совокупным данным, созданным в результате использования многими людьми сокращенных URL-адресов. В 2017 году Spectrum Equity приобрела контрольный пакет акций Bitly за 64 миллиона долларов. По состоянию на август 2018 года Bitly сократила более 37,5 миллиардов URL-адресов.

Веб-сайт: bitly.com

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