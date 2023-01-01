Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive и StoryFire. Social Blade функционирует как сторонний API, предоставляя своим пользователям агрегированные данные с различных платформ социальных сетей. Джейсон Урго — генеральный директор Social Blade.

Веб-сайт: socialblade.com

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