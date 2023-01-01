Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ванкувере, насчитывает около 1000 сотрудников в 13 городах, включая Торонто, Бухарест и Мехико. У компании более 16 миллионов пользователей в более чем 175 странах.

Веб-сайт: hootsuite.com

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