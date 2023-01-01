Minds — это высокотехнологичная социальная сеть, основанная на блокчейне. Пользователи могут зарабатывать деньги или криптовалюту за использование Minds, а токены можно использовать для продвижения своих публикаций или краудфандинга других пользователей. Minds считается более ориентированной на конфиденциальность, чем основные социальные сети. Engadget и Vice раскритиковали Minds за преобладание ультраправых пользователей и контента.

Веб-сайт: minds.com

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