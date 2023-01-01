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Movim

Movim

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Веб-сайт: mov.im

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Официальный Movim Pod, размещенный в Германии Movim — это социальная и чат-платформа, выступающая в качестве интерфейса для сети XMPP. После развертывания Movim предлагает полноценные возможности общения и чата для пользователей децентрализованной сети XMPP. Он может легко подключаться к нескольким серверам XMPP одновременно. При простой настройке его также можно ограничить одним сервером XMPP, и тогда он будет выступать для него в качестве мощного внешнего интерфейса. Movim полностью совместим с наиболее часто используемыми серверами XMPP, такими как ejabberd или Prosody.

Веб-сайт: mov.im

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