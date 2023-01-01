WebCatalog
TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TiDB Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Полностью управляемый сервис TiDB. Получите масштабируемость и отказоустойчивость баз данных TiDB в полностью управляемом сервисе. TiDB (/’taɪdiːbi:/, «Ti» означает Titanium) — это распределенная база данных NewSQL с открытым исходным кодом, которая поддерживает рабочие нагрузки гибридной транзакционной и аналитической обработки (HTAP). Он совместим с MySQL и отличается горизонтальной масштабируемостью, строгой согласованностью и высокой доступностью. TiDB можно развернуть локально или в облаке.

Веб-сайт: pingcap.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TiDB Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

login.wiremock.cloud

PlanetScale

PlanetScale

auth.planetscale.com

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Dremio

Dremio

app.dremio.cloud

Hydra

Hydra

dashboard.hydra.so

GitLabHost

GitLabHost

app.gitlabhost.com

k6 Cloud

k6 Cloud

app.k6.io

elastic.io

elastic.io

app.elastic.io

CrawlNow

CrawlNow

crawlnow.herokuapp.com

KeeWeb

KeeWeb

app.keeweb.info

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности