TiDB Cloud

Полностью управляемый сервис TiDB. Получите масштабируемость и отказоустойчивость баз данных TiDB в полностью управляемом сервисе. TiDB (/’taɪdiːbi:/, «Ti» означает Titanium) — это распределенная база данных NewSQL с открытым исходным кодом, которая поддерживает рабочие нагрузки гибридной транзакционной и аналитической обработки (HTAP). Он совместим с MySQL и отличается горизонтальной масштабируемостью, строгой согласованностью и высокой доступностью. TiDB можно развернуть локально или в облаке.

Веб-сайт: pingcap.com

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