С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform и Exasol.

Веб-сайт: cluvio.com

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