Создайте свою базу данных SQL с помощью нашего бесплатного инструмента проектирования баз данных. SqlDBM предлагает вам простой способ создать ERD вашей базы данных перед созданием фактической. Поддерживает: SqlServer, MySql, PostgreSql, Snowflake.

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