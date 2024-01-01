phData Toolkit — это набор высококачественных приложений для работы с данными, которые помогут вам мигрировать, проверять, оптимизировать и защищать ваши данные. * Инструмент «Консультант». Быстро и легко определите возможности улучшения конфигурации, безопасности, производительности и эффективности вашей среды Snowflake. * Provision Tool: управляйте жизненными циклами ресурсов Snowflake — созданием, обновлением и уничтожением — с помощью шаблонного подхода для обеспечения хорошо структурированной информационной архитектуры. * Инструмент доступа: мощная визуализация и отчетность, обеспечивающая доступ к данным Snowflake, аудит и устранение неполадок. * Инструмент источника данных: многоцелевой инструмент, который собирает, сравнивает, анализирует и воздействует на метаданные источника данных и показатели профиля. * Перевод SQL: Мгновенно переводите SQL с одного языка на другой, устраняя обычно трудоемкий, подверженный ошибкам и выполняемый вручную процесс. * Инструмент генерации данных: упрощает создание реалистичных синтетических данных для тестирования, разработки и демонстрации.

Веб-сайт: toolkit.phdata.io

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