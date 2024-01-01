MOSTLY AI — новаторский лидер в создании структурированных синтетических данных. Это позволяет любому генерировать высококачественные синтетические данные, аналогичные производственным, для более разумного искусственного интеллекта и более разумного тестирования. Группы синтетических данных в компаниях из списка Fortune 100 и других компаниях могут создавать, изменять и обмениваться наборами данных таким образом, чтобы преодолеть этические проблемы, связанные с использованием реальных, анонимных или фиктивных данных. Синтетические данные, сгенерированные ИИ, являются конфиденциальными, обеспечивают сокращение времени обработки данных и позволяют запускать в производство больше моделей машинного обучения.

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