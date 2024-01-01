IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.

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