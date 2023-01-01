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BIME Analytics

BIME Analytics

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bimeanalytics.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BIME Analytics в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

BIME помогает вам анализировать и визуализировать данные о клиентах, которые вы собираете с помощью Segment. Объединяйте данные, выполняйте анализ и делитесь информационными панелями по интересующим вас метрикам — SQL не требуется.

Веб-сайт: bimeanalytics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BIME Analytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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