BIME Analytics

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

BIME помогает вам анализировать и визуализировать данные о клиентах, которые вы собираете с помощью Segment. Объединяйте данные, выполняйте анализ и делитесь информационными панелями по интересующим вас метрикам — SQL не требуется.

Веб-сайт: bimeanalytics.com

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