Analytics Canvas

Analytics Canvas

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Веб-сайт: analyticscanvas.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Analytics Canvas позволяет визуализировать ваш анализ, подключая вас к базам данных, файлам Excel и Google Analytics через графический интерфейс.
Категории:
Productivity
Другое аналитическое программное обеспечение

Веб-сайт: analyticscanvas.com

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