Stackby объединяет лучшее из электронных таблиц, таблиц, баз данных и бизнес-API на единой настраиваемой платформе. Совместная работа команды в режиме реального времени. 6 уникальных представлений для визуализации данных — Канбан, Календарь, Галерея, Формы и многое другое. Более 30 интеграций API на уровне столбцов с Google Analytics, YouTube, Facebook Ads и т. д. Более 100 простых в использовании шаблонов для любого бизнеса.

Веб-сайт: stackby.com

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