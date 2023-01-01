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Stackby

Stackby

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Веб-сайт: stackby.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Stackby объединяет лучшее из электронных таблиц, таблиц, баз данных и бизнес-API на единой настраиваемой платформе. Совместная работа команды в режиме реального времени. 6 уникальных представлений для визуализации данных — Канбан, Календарь, Галерея, Формы и многое другое. Более 30 интеграций API на уровне столбцов с Google Analytics, YouTube, Facebook Ads и т. д. Более 100 простых в использовании шаблонов для любого бизнеса.

Веб-сайт: stackby.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stackby, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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