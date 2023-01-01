WebCatalog
UpDiagram

UpDiagram

updiagram.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для UpDiagram в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

UpDiagram — это бесплатный инструмент для совместного управления проектами, цель которого — предоставить каждому лучший сервис. UpDiagram предоставляет несколько рабочих представлений (таблица, канбан, интеллектуальная карта, календарь, временная шкала) и множество динамических функций для совместной работы, включая назначение задач, ежедневный сводный отчет, обновления в реальном времени, чат и т. д. Кроме того, Updiagram подходит для различных отраслей, и для использования доступно множество бесплатных шаблонов.

Веб-сайт: updiagram.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UpDiagram, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Upwave

Upwave

accounts.upwave.io

Planyway

Planyway

planyway.com

Stackby

Stackby

stackby.com

Spreadsheet

Spreadsheet

app.spreadsheet.com

Loopin

Loopin

app.loopinhq.com

ScrumGenius

ScrumGenius

app.scrumgenius.com

wand

wand

app.wand.ai

Taskade

Taskade

taskade.com

Zerohedge

Zerohedge

zerohedge.com

Ora

Ora

app.ora.pm

Bugcutter

Bugcutter

bugcutter.com

Timepath

Timepath

timepath.co

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности