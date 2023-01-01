UpDiagram — это бесплатный инструмент для совместного управления проектами, цель которого — предоставить каждому лучший сервис. UpDiagram предоставляет несколько рабочих представлений (таблица, канбан, интеллектуальная карта, календарь, временная шкала) и множество динамических функций для совместной работы, включая назначение задач, ежедневный сводный отчет, обновления в реальном времени, чат и т. д. Кроме того, Updiagram подходит для различных отраслей, и для использования доступно множество бесплатных шаблонов.

Веб-сайт: updiagram.com

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