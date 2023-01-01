Manuscripts

Простой инструмент для создания сложных документов. Исследования являются совместными и динамичными. Текстовые процессоры - нет. Рукописи — это инструмент для совместной работы, созданный специально для поддержки научного содержания и воспроизводимости с момента начала проекта.

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