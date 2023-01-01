Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для отправки. Первоначально Overleaf был запущен в 2012 году под названием WriteLaTeX компанией WriteLaTeX Limited, соучредителями которой являются Джон Хаммерсли и Джон Лис-Миллер. Оба — математики, и их собственный академический опыт вдохновил их на создание лучшего решения для совместной научной работы. Они начали разработку WriteLaTeX с 2011 года. Они запустили бета-версию Overleaf 16 января 2014 года на своем первом мероприятии #FuturePub, проходившем в Британской библиотеке в Лондоне. 20 июля 2017 года Overleaf приобрела ShareLaTeX, чтобы создать объединенное сообщество, насчитывающее более двух миллионов пользователей. Это привело к созданию Overleaf v2, объединившего оригинальные функции обоих в единую облачную платформу, размещенную на сайте overleaf.com. Overleaf был выбран в качестве одной из десяти команд, принявших участие в летней программе акселерации Bethnal Green Ventures (BGV) 2013 года. . Эта программа стартовала 1 июля 2013 года и продолжалась 3 месяца. Демо-день летней программы BGV 2013 состоялся 19 сентября 2013 года. В 2014 году компания получила стратегические инвестиции от Digital Science. Overleaf выиграл премию Nominet Internet Awards в области инновационного интернет-бизнеса в 2014 году и занял 99-е место в списке 100 самых быстрорастущих британских компаний SyndicateRoom за 2018 год. Overleaf обсуждался как инструмент для написания научных публикаций в журналах Nature, Science, Red Hats opensource.com и немецкий ИТ-журнал Heise онлайн. «В 2017 году ЦЕРН, европейская лаборатория физики элементарных частиц недалеко от Женевы, Швейцария, приняла Overleaf в качестве предпочтительной платформы для совместной работы». Overleaf предоставляет шаблоны для подачи в научные журналы и на конференции. Например, IEEE и Springer (включая Nature) упоминают возможность отправки с использованием Overleaf.

Веб-сайт: overleaf.com

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