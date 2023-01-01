Пишите научные документы в LaTeX и выполняйте математические расчеты в Octave. Визуализируйте результат в формате PDF (LaTeX) или на графике (Octave).

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