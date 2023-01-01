Добро пожаловать, исследователь, мы вас ждали. Опубликовать свое исследование сложно. Typeset — более разумная альтернатива MS-Word и LaTeX. Мы помогаем вам писать и представлять исследовательские работы, которые будут приняты.

Веб-сайт: typeset.io

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