Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Преобразование HTML в PDF. API-интерфейс генератора PDF и изображений, который позволяет использовать возможности HTML. Создавайте динамичные и насыщенные документы, используя знакомые инструменты и платформы.

Веб-сайт: cloudlayer.io

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