Лучший динамический генератор QR-кодов. Создавайте QR-коды с дизайном и отслеживанием: меню QR-кода, загрузка PDF-файла, QR-код vCard и многое другое. Высокое качество.

Веб-сайт: uqr.me

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