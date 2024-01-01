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FlytBase

FlytBase

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Веб-сайт: flytbase.com

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FlytBase — это автономная платформа дронов корпоративного уровня, предназначенная для полной автоматизации рабочих процессов сбора аэрофотоснимков. Практически без вмешательства человека пользователи могут выполнять запланированные и повторяемые полеты дронов BVLOS, используя док-станции, управляемые из удаленных командных центров. Благодаря приложениям и интеграции, а также обеспечению высочайших стандартов безопасности данных, надежности и масштабируемости платформа FlytBase позволяет пользователям легко интегрировать автономные дроны в рабочие процессы предприятия. FlytBase выиграла Глобальный конкурс инноваций в области данных NTT 2019 в Токио, Япония. FlytBase окончила программу ускорения запуска Cisco Launch Pad в 2017 году и получила награду TiE50 Top-Startup от TiE Silicon Valley. ----- Компания FlytBase была удостоена нескольких наград за свои инновации: == получила награду TiE50 на TiEcon Silicon Valley 2017 == «Лучший стартап» на TiEcon Pune 2017 == Стартап года в сфере технологий, 2016; награжден Программой лидерства стартапов == Выбран среди 45 лучших продуктовых стартапов на InTech50, 2016 г. == Выбран для программы TiE Nurture, 2016 г. == Выбран среди 11 стартапов для участия в программе GenNext Accelerator Program, поддерживаемой Microsoft Ventures, 2016 г. == Победитель TiECon Pune 2015 == Победитель PuneConnect 2015

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: flytbase.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FlytBase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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