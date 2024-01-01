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Dronedesk

Dronedesk

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Веб-сайт: dronedesk.io

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Dronedesk — это веб-приложение для бизнес-администрирования и планирования полетов, созданное, чтобы помочь операторам дронов экономить время и деньги. Он предоставляет полностью интегрированный набор инструментов, включая CRM, создание продуктов, ценовое предложение и выставление счетов, управление активами дронов, аккумуляторов и другого оборудования с планированием технического обслуживания, управление командой с отслеживанием сертификации, регистрацию полетов и отчетность пилота, дрона или аккумулятора и многое другое. ...

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: dronedesk.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dronedesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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