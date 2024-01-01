Категории

Аналитическое программное обеспечение для дронов - Самые популярные приложения

Предприятия используют программное обеспечение для анализа дронов для доступа, наблюдения и изучения аэрофотоснимков, полученных с помощью дронов. Эти усовершенствованные инструменты предлагают как 2D, так и 3D-представления обследованных мест, включая такие функции, как карты уклонов и цифровые модели поверхности. Кроме того, они облегчают измерение расстояний и расчеты длины, площади и объема, что особенно полезно для оценки количества запасов. Инструменты аналитики дронов, ориентированные в первую очередь на аналитиков данных, извлекают ценную информацию из аэроданных. В частности, строительные и горнодобывающие предприятия используют эту информацию для быстрого и точного анализа запасов, превосходящего традиционные методы. Кроме того, они помогают обеспечить соответствие требованиям и безопасность, проверяя соответствие оборудования нормативам. Программное обеспечение для анализа корпоративных дронов также ценно для страховых компаний и компаний по управлению недвижимостью, поскольку позволяет оптимизировать проверки, особенно в таких сложных областях, как крыши, посредством анализа изображений.

Отправить новое приложение


DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

Программное обеспечение для картографирования дронов. Получайте визуальные данные интерьера и экстерьера — на любой высоте, под любым углом, и все это на одной платформе.

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito — это облачная платформа для управления визуальными данными. Оно помогает коммунальным предприятиям и DSP хранить, анализировать и обмениваться изображениями, полученными в ходе визуальных проверок, а также обеспечивает обзор их активов и их состояния. Scopito не основан на подписке: клиенты...

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...

TraceAir

TraceAir

traceair.net

TraceAir — единственная платформа для работы на 3D-площадках, созданная специально для строителей. Благодаря мощной визуализации наше программное обеспечение обеспечивает точные топографические сканы на визуальной платформе. Наша служба «белых перчаток» предлагает координацию полностью «под ключ» и ...

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely позволяет предприятиям и предприятиям запускать, масштабировать и поддерживать операции с дронами. Планируйте, выполняйте и согласовывайте все операции с дронами на одной простой в использовании платформе. Мы достигаем этого благодаря нашей гибкой платформенной технологии, которая учитывае...

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные ульи-дроны для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.

Strayos

Strayos

strayos.com

Получите доступ ко всей информации о проекте, где бы вы ни находились. Strayos — ваш единственный источник достоверной информации: от 3D-моделей и результатов взрывных работ до отчетов о запасах.

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk — это веб-приложение для бизнес-администрирования и планирования полетов, созданное, чтобы помочь операторам дронов экономить время и деньги. Он предоставляет полностью интегрированный набор инструментов, включая CRM, создание продуктов, ценовое предложение и выставление счетов, управление...

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть...

Botlink

Botlink

botlink.com

Botlink — это облачная операционная платформа, которая связывает дроны с промышленностью в режиме реального времени.

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

Программное обеспечение корпоративного уровня для обработки геопространственных данных в физическом мире. Независимо от того, насколько сложны требования к данным, узнайте, почему клиенты по всему миру выбирают решения Skycatch за повторяемость, высокую точность и скорость.

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk — это лучшее приложение для работы с солнечными батареями для строительных и эксплуатационных групп. Новый пакет программного обеспечения SenseHawk на основе ГИС делает управление солнечными активами таким же простым, как использование вашего любимого мобильного картографического приложени...

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Программное обеспечение Scanifly для 3D-моделирования на базе дронов автоматизирует и централизует выполнение повседневных задач, выполняемых вручную, в вашем рабочем процессе по солнечной энергии. Теперь вы можете продавать, исследовать, проектировать и устанавливать проекты с почти идеальной точно...

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Propeller — ведущая облачная платформа для операторов коммерческих дронов и промышленных компаний, которые полагаются на данные дронов.

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase — это автономная платформа дронов корпоративного уровня, предназначенная для полной автоматизации рабочих процессов сбора аэрофотоснимков. Практически без вмешательства человека пользователи могут выполнять запланированные и повторяемые полеты дронов BVLOS, используя док-станции, управляемы...

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry — ведущий поставщик автоматизированных дронов для коммерческих рынков. Kespry позволяет компаниям легко захватывать, просматривать, анализировать и обмениваться аэроданными одним нажатием кнопки.

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware — это будущее картографического программного обеспечения для дронов. Создавайте более крупные и качественные 3D-карты в облаке. Благодаря простому в использовании интерфейсу Mapware каждый может превратить 2D-фотографии, сделанные с дрона, в фотореалистичную 3D-среду, используя процесс, назы...

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat — это платформа визуализации, позволяющая улучшить сотрудничество и принятие решений для всех участвующих проектных групп. Собирая и предоставляя данные об инфраструктуре, наша платформа переводит реальный мир в цифровую версию. Это позволяет физическим отраслям анализировать и понимать созда...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности