Программное обеспечение Scanifly для 3D-моделирования на базе дронов автоматизирует и централизует выполнение повседневных задач, выполняемых вручную, в вашем рабочем процессе по солнечной энергии. Теперь вы можете продавать, исследовать, проектировать и устанавливать проекты с почти идеальной точностью, большей скоростью и повышенной безопасностью, одновременно снижая незначительные затраты на протяжении всего процесса.

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