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SenseHawk

SenseHawk

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Веб-сайт: sensehawk.com

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SenseHawk — это лучшее приложение для работы с солнечными батареями для строительных и эксплуатационных групп. Новый пакет программного обеспечения SenseHawk на основе ГИС делает управление солнечными активами таким же простым, как использование вашего любимого мобильного картографического приложения. Его инструменты повышения производительности и совместной работы собирают и систематизируют данные вокруг цифрового двойника солнечной энергии. Приложение интегрирует и визуализирует данные, начиная от топографии и проектной документации и заканчивая информацией об оборудовании и действиях на объекте. Поскольку данные привязаны к конкретным компонентам или местам солнечной установки, удаленное управление становится проще. SenseHawk расширяет возможности процессов использования солнечной энергии и операций на объекте: + Просмотр карты. Загрузите файлы KML, файлы САПР и создайте виды карты для вашего объекта. Комментируйте, добавляйте задачи, формы и многое другое. Сделайте навигацию по рабочей площадке простой. + Фотографии Пройдитесь по сайту, щелкните изображение, создайте задачу или прикрепите ее к существующей задаче. + Файлы/Документы Загружайте и систематизируйте файлы и документы проекта. Делитесь, управляйте версиями, сотрудничайте и прикрепляйте к задачам. Легко передавайте документы после завершения проекта. + Задачи. Назначайте своей команде индивидуальные или шаблонные задачи с контрольными списками, сроками выполнения, комментариями, документами, фотографиями и многим другим. + Формы Откажитесь от бумажных форм с помощью многофункциональных цифровых форм. Оцифровывайте, устанавливайте правила, собирайте информацию, запускайте рабочие процессы на основе входных данных и многое другое. + Чат Встроенный контекстный чат упрощает общение с отдельными людьми или командами, а также помогает вашей команде работать и продуктивно работать. Никогда не останавливайтесь из-за отсутствия информации. + Шаблоны Шаблоны форм и задач избавляют от необходимости настраивать повторяющиеся задачи и создавать формы. Создавайте шаблоны для организации или внутри проекта. Делитесь, импортируйте, обновляйте и многое другое. + Рабочие процессы Определите рабочие процессы для автоматизации процессов. Добавляйте утверждения, автоматически создавайте задачи, проверяйте формы на несоответствие и многое другое.

Категории:

Business
Drone Analytics Software

Веб-сайт: sensehawk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SenseHawk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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