Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Botlink — это облачная операционная платформа, которая связывает дроны с промышленностью в режиме реального времени.

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Веб-сайт: botlink.com

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