Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)

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