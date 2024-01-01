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Trendspek

Trendspek

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Веб-сайт: trendspek.com

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Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)

Категории:

Productivity
Drone Analytics Software

Веб-сайт: trendspek.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trendspek, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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