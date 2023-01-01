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BrandsEye

BrandsEye

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: brandseye.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Проанализируйте и расставьте приоритеты для наиболее ценных взаимодействий с клиентами. BrandsEye использует уникальное сочетание искусственного интеллекта и человеческого интеллекта для фильтрации социальных сетей на предмет высокого риска и срочного взаимодействия с клиентами. Мы оптимизируем социальное обслуживание клиентов, генерируем новую информацию о CX, управляем рисками и улучшаем отчетность о поведении.

Веб-сайт: brandseye.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BrandsEye, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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