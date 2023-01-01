Проанализируйте и расставьте приоритеты для наиболее ценных взаимодействий с клиентами. BrandsEye использует уникальное сочетание искусственного интеллекта и человеческого интеллекта для фильтрации социальных сетей на предмет высокого риска и срочного взаимодействия с клиентами. Мы оптимизируем социальное обслуживание клиентов, генерируем новую информацию о CX, управляем рисками и улучшаем отчетность о поведении.

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