WebCatalog

Staircase AI

Staircase AI

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: staircase.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Превратите каждого члена команды в лидера по доходам. Используйте искусственную аналитику доходов, чтобы прогнозировать отток клиентов, выявлять скрытые возможности роста в масштабе и устранять необходимость в обратной связи с людьми.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта
Программное обеспечение для управления доходами и аналитики

Веб-сайт: staircase.ai

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