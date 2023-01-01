Нанимайте человеческий потенциал, а не резюме. TayoHR — это ориентированная на ценность SaaS-платформа, которая использует искусственный интеллект, аналитику и автоматизацию для повышения эффективности и справедливости процесса подбора персонала. TayoHR использует искусственный интеллект для демократизации возможностей для каждого квалифицированного кандидата.

Веб-сайт: tayohr.com

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